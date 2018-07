La iniciativa se está haciendo a través de la conocida plataforma de peticiones a partir de la recolección de firmas change.org. En la página, un usuario identificado como Diego Zapata, sin foto y cuya ubicación dice que está radicado en España, lanzó la petición, pero esta ha sido ampliamente divulgada por la exaspirante al Senado.

En la descripción asegura que Blu Radio “acordó favorecer por medio de una entrevista a Roberto Prieto y al Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, en el marco de las investigaciones por corrupción en el caso Odebrecht”.

También recuerda que los periodistas Morales y Ospina, que hicieron la entrevista el 14 de marzo de 2017, obtuvieron el Premio Nacional de Periodismo para la categoría ‘Noticia en Radio’ porque en esa conversación Prieto admitió “el ingreso de dineros de forma irregular de la multinacional Odebrecht a la campaña Santos Presidente 2010”, indicaron los jurados de los premios.

La petición nace a partir de las interceptaciones a varias llamadas de Prieto que W Radio reveló el pasado viernes y que la Fiscalía tiene como prueba en el expediente del caso Odebrecht y su financiación a la campaña de Santos.

Entre estas llamadas, hay una en la que Prieto habla con Carlos Arturo Gallego, vicepresidente de Radio del Canal Caracol (grupo de medios al que pertenece Blu Radio), en la que acuerdan “proteger” al Jefe de Estado.

Antes de difundir el audio de la entrevista, Vicky Dávila explica que Prieto tenía programadas varias entrevistas a medios, pero decidió cancelarlas, entre ellas una a W Radio. El inicio de esta conversación hace suponer que previamente Prieto le había informado a Blu Radio que también cancelaría la visita a los estudios de la emisora.

Luego de eso, se da esta conversación:

Prieto: Gallego, qué hubo.

Gallego: Roberto, no me haga eso, por Dios…

Prieto: Me tengo que ir a Presidencia por el tema de los papeles esos.

Gallego: Roberto, nosotros anunciando esa entrevista.

Prieto: A las siete de la mañana… ¿Cómo va a ser esa entrevista, Gallego?

Gallego: ¿Como qué cómo va a ser?

Prieto: Sí…

Gallego: La van a hacer Néstor Morales y Ricardo Ospina.

Prieto: Sí, ¿qué orientación le van a dar a esa entrevista, Carlos?

Gallego: Protegiéndolo a usted, protegiendo al Presidente.

Prieto: Mmm

Gallego: Roberto, no me haga esto.

Prieto: Bueno, yo voy y cancelo lo de Presidencia.

Gallego: Por favor, Roberto, por favor.

Prieto: Bueno.

Sin embargo, los periodistas han buscado demostrar que la entrevista no fue arreglada y en realidad acorralaron a Prieto hasta que hizo la grave revelación que fue merecedora del premio por el impacto de la noticia.

La mención de Morales en ese trino es de otra publicación del periodista de La Silla Vacía Carlos Cortés en la que da su percepción sobre la entrevista.

Lo cierto es que en la entrevista Prieto se mueve en la silla como desvelado, toma agua, se defiende… a veces incluso pide clemencia. Supongo que la primera llamada que hizo al salir fue al presidente de @BluRadioCo, para reclamarle por el ladrillo que le tiraron de salvavidas. — Carlos Cortés (@CarlosCortes) 7 de julio de 2018

