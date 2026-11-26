Por: Blu Radio

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Una tragedia enluta a una familia de Manaure, en La Guajira, luego de que tres hermanos de la comunidad wayúu murieran ahogados mientras se bañaban en un jagüey. La emergencia ocurrió en medio de las altas temperaturas que se registran en esta zona del departamento.

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De acuerdo con la información conocida, los menores ingresaron al jagüey para refrescarse y aliviar el intenso calor que se siente en esta región desértica. Sin embargo, terminaron siendo víctimas de una emergencia por inmersión que acabó con sus vidas.

Tras lo ocurrido, los organismos de búsqueda lograron recuperar dos de los cuerpos, de menores de 11 y años años, mientras que las labores continúan para encontrar a la tercera víctima, una niña, de 15 años, cuyo paradero todavía se desconoce.

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Los jagüeyes son depósitos de agua que cumplen un papel fundamental para las comunidades de La Guajira, especialmente durante las temporadas de altas temperaturas y escasez de agua. Estos espacios también son utilizados por niños y adultos wayúu para refrescarse ante las difíciles condiciones climáticas del desierto.

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