Un hombre perteneciente a la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes estaría persiguiendo y acosando mujeres que trabajan en esa misma corporación.

Tal como lo denunció la asesora política Estefanía Pérez, un hombre la persiguió por al menos 10 cuadras y la ha estado intimidando dentro de las instalaciones del Congreso desde hace un mes, fecha en que se percató del primer hecho de presunto acoso.

“Hace aproximadamente un mes, un sujeto me aborda a una cuadra de mi casa y me dice: “¿trabajas en la cámara? Te vi salir. Yo trabajo en la Comisión Séptima”. Yo me asusto, ya que era evidente que venía siguiéndome por lo menos 10 cuadras, desde que salí del trabajo (sic)”, contó Pérez a través de un hilo de Twitter que ha recibido el respaldo de múltiples sectores políticos.