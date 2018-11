Ese anuncio lo hizo Dávila en Twitter, para invitar a sus oyentes a escucharla con Petro este miércoles, a las 12:00 m.

Ocurre justo en momentos en que el país no sale del asombro por la muerte de Pizano y de su hijo menor, Alejandro, en menos de una semana, y después de que Noticias Uno revelara una entrevista en la que Pizano aseguró que le había comunicado al hoy fiscal Néstor Humberto Martínez las irregularidades de Odebrecht.

Según Dávila, Pizano buscó a Petro horas antes de morir y le entregó “importantes documentos”. De eso hablará el exalcalde con Dávila en la emisora.

Al enterarse, Quinn comenzó a hacerle a Dávila una serie de sugerencias en esa misma red social: “Querida Vicky… pregúntale en donde cuando y como se vió con Pizano pues las personas cercanas a el les parece muy extraño que hubiese acudido a alguien a quien “detestaba”, en clara alusión a Petro.

Dávila la tranquiliza: “Tranquila Darcy. Ellos no se vieron. Entiendo que con un asesor el señor Pizano le envió documentos al hoy senador Petro”.

Pero Quinn no quedó satisfecha: “Sería bueno saber con que asesor… cuando… lo importante es que una tragedia familiar no sea explotada políticamente… abrazo.

En ese punto, la respuesta de Dávila fue más fuerte: “Ay Darcy!!! Yo sé hacer mi trabajo, como lo sabes hacer tú”.

Aunque después la suavizó: “Sabes que te quiero y admiro, sobre todo te respeto como periodista, tranquila, trataré de hacer la mejor entrevista posible. No se me habían ocurrido las preguntas que me recomiendas. Abrazos”.

La conversación entre las dos profesionales refleja de alguna manera la gran expectativa que hay en el país por el desarrollo y desenlace de este tema en que no hay solo mucho dinero involucrado, sino ahora también muertos.

