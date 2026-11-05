Por: Blu Radio

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Una discusión entre dos hombres en la vereda El Porvenir, en Itagüí, terminó con la muerte de Daniel Ramírez Parra, de 20 años, y la captura del señalado de causarle la lesión mortal. El caso ocurrió luego de un segundo enfrentamiento entre ambos, en el que la víctima recibió una herida con arma cortopunzante en el pecho.

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De acuerdo con el reporte policial, Ramírez habría tenido diferencias previas con el presunto agresor. Después de un primer altercado, el joven buscó a su mejor amigo para contarle lo sucedido. Posteriormente, los dos se dirigieron a encontrar al hombre con quien había tenido la discusión, lo que derivó en una nueva confrontación.

En medio de ese encuentro, el señalado habría sacado un arma cortopunzante y atacado a Ramírez. El joven fue auxiliado y trasladado al hospital San Rafael de Itagüí, pero ingresó sin signos vitales debido a la gravedad de las heridas.

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Tras conocer el homicidio, unidades de la Policía iniciaron la búsqueda del presunto responsable, quien habría escapado del lugar. El seguimiento a través de cámaras de seguridad permitió ubicarlo y capturarlo cerca de la Central Mayorista.

“Lamentamos esta noticia. Una persona pierde la vida y uno la libertad por hechos de intolerancia. Hacemos un llamado a la comunidad a respetar la vida, a la resiliencia y a no mezclar bebidas alcohólicas con armas cortopunzantes”. sostuvo el secretario de Seguridad de Itagüí, Rafael Otálvaro.

Durante el procedimiento, las autoridades inmovilizaron la motocicleta en la que se movilizaba y encontraron en su poder un arma cortopunzante que, según la investigación, habría sido utilizada en el ataque. El elemento fue incautado como material probatorio en el proceso judicial contra el señalado agresor.

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