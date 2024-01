Un lamentable hecho de discriminación se presentó en un reconocido restaurante de Medellín. Según denunció en redes sociales la propietaria del lugar, una pareja de clientes discriminaron a una de sus meseras por tener Síndrome de Down. A pesar de que el hecho ocurrió hace un par de semanas, la historia apenas se difundió el pasado fin de semana gracias a un video de TikTok de la propietaria del restaurante.

(Le puede interesar: Crece lío con restaurante de James Rodríguez: abogados responden por rumores del cierre)

Denuncian que clientes discriminaron a mesera en restaurante de Medellín

De acuerdo con su relato, Natalia es una persona que ha trabajado como mesera en el restaurante cumpliendo con todas las responsabilidades de su cargo a la par que sus demás compañeros y compañeros, sin embargo, por un episodio ocurrido en diciembre estuvo a punto de renunciar al restaurante.



Le puede interesar: Un italiano, el restaurante más antiguo de Medellín: este es el top de los más icónicos

Lo que ocurrió, según relata la dueña de la empresa en TikTok, es que una pareja que llegó a comer al lugar le dijeron a Natalia que no querían que ella los atendiera debido a su condición neuronal. Lo que le causó un episodio de estrés a Natalia, a quien era la primera vez que le ocurría algo así en los más de cuatro años que lleva trabajando en el restaurante.

Por eso en un primer momento prefirió no contarles a sus compañeros sobre lo ocurrido y siguió atendiendo la mesa normalmente. Pero los reclamos de los clientes siguieron y le volvieron a decir que no querían ser atendidos por ella, por lo que no tuvo otra opción que entre lágrimas decirles lo que estaba pasando a sus colegas y que otro mesero tomara el pedido.

(Lea también: Comparan el pollo secreto de Frisby con el tradicional y dicen cuál es mejor)

Por esto, Natalia, que lleva varios años avanzando en un proceso de superar miedos y estigmas debido a su condición, pensó en dejar el trabajo; sin embargo, al final decidió quedarse y seguir adelante.

En el video, que ya ajusta más de 83.000 me gusta en Tiktok, la propietaria del restaurante cuenta que tras conocer el caso le dijo a su equipo de trabajo que si algo similar volvía a ocurrir estaban autorizados para no atender a los clientes y pedirles que se retiraran del lugar, pues aseguró que en ninguno de sus restaurantes un comportamiento así sería aceptable.

Tras la publicación del video, cientos de personas le han manifestado su apoyo a Natalia y al restaurante, que quiere aprovechar esta coyuntura para visualizar la labor de Natalia.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.