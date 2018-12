El incidente ocurrió cuando la oposición hizo un acto simbólico y dejaron unos regalos en la mesa directiva como protesta a la Ley de Financiamiento, informó Blu Radio.

El acto simbólico fue cuestionado por la congresista Betty Zorro y le manifestó su desacuerdo al representante Muñoz, quien le respondió utilizando la palabra “zorrita”, haciendo una burla a su apellido, agregó la emisora.

Ante el insulto, la congresista Zorro pidió la palabra y afirmó que como mujer se sintió maltratada y calificó las palabras de Muñoz de machistas.

“Si me quiere utilizar un diminutivo hágalo como lo hace mi familia, ‘Zorrito’, porque ‘Zorrita’ es totalmente distinto, y para que a mí se me dirija de esa manera, tiene que comprobar que yo tengo comportamientos de esa clase. Yo aquí lo único que he hecho es ser una mujer de altura, propositiva, constructiva”, afirmó la congresista Zorro, citó Blu Radio.

En seguida, Muñoz ofreció disculpas y explicó que en su región, Antioquia, se utilizan estos tipos de diminutivos.

“Le ruego a la doctora Betty me disculpe si en algo la ofendí. No era mi intención, ni va a ser mi intención nunca ofender a una persona o maltratar a una persona y mucho menos a una mujer”, indicó el representante Muñoz, rescató el mismo medio.

La congresista Zorro dejó un mensaje en las redes sociales, en donde expresó su molestia por lo ocurrido: