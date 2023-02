El fallecimiento del sacerdote Javier González Pertuz causó conmoción en Medellín por la forma en la que se dieron los hechos, pues el religioso fue hallado sin signos vitales en un bar de la carrera 70, en el sector de Laureles, y nadie sabe qué fue lo que pasó.

Una primera versión de las autoridades indicó que el cura había muerto a causa de una sustancia química, pero, días después, Medicina Legal señaló que la muerte del hombre de 39 años había sido “natural y directa”, a falta de otros estudios.

Medellín noticias: testimonio del papá de cura que murió en un bar

Ante esta situación, la familia del sacerdote le pide a las autoridades esclarecer la muerte del hombre, quien ofrecía misas en la iglesia Jesús de la Buena Esperanza, pues, según contó el papá del cura en Caracol Radio, la Fiscalía no les ha dado ninguna explicación.

“Con este dolor, mi señora está muy mal, mi niña también. Dicen que fue un envenenamiento, que fue esto y lo otro. Hay muchas versiones y en la Fiscalía me dicen que eso es mentira. No me han dicho nada”, dijo José González.

Don José fue consultado por nuevos detalles del caso y explicó que su hijo siempre se despedía en las noches, que cuando salía a algún sitio casi siempre lo hacía con otro de sus hijos, por lo que no sabe con qué persona se encontraba esa noche.

Incluso, comentó que su hijo “llegó al seminario y se acostó a las 10:00 de la noche”, que el “carro estaba guardado”, pero que no ha podido ver las cámaras de seguridad de ningún establecimiento.

Finalmente, González padre comentó la última conversación que tuvo con el sacerdote y reveló, en medio del dolor, que su hijo se despidió y que le dijo que a más tardar volvía a las 10:00 p.m.