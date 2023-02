El abogado y columnista de El Espectador anunció a través de su cuenta de Twitter que fue amenazado de muerte. “En Facebook anuncian mi muerte. Si es una amenaza terrible, y si es una broma muy estúpida. Por supuesto tengo mis sospechas de dónde puede provenir esto. Son los mismos que con calumnias pretenden silenciar mi pluma. Por lo pronto aquí estoy. Quedamos todos notificados”, trinó el columnista Ramiro Bejarano.

De acuerdo con sus declaraciones en Caracol Radio, desde la noche del 14 de febrero empezaron a llamar a su casa preguntando que si estaba bien. Situación que le pareció extraña, pero que no le prestó atención. Al siguiente día vio una fotografía suya acompañada de un texto que decía: ‘Nos permitimos comunicarle la comunidad jurídica del país que está de luto. Se ha muerto el jurista Ramiro Bejarano Guzmán, paz en su tumba.’ Obviamente, eso me estremeció, porque es una forma bastante sofisticada de amenazar”, aclaró el abogado.

En entrevista con la cadena radial el abogado señaló que las autoridades ya estaban investigando y que:

“Una cosa que me pareció normal, pero que causó muchas notas secretas fue cuando hablé de la DNI. A partir de ahí yo comencé a notar cómo las amenazas se recrudecieron. Noté que personas, escondidos bajo nombres de animales, me escriben. Yo de eso tengo mi sospecha secreta de que eso puede provenir de algún malqueriente gratuito que tengo yo desde hace mucho tiempo. No obstante, no puedo dar su nombre porque sería irresponsable, es mejor que la investigación avance”.