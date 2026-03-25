Tras la reciente salida de Ricardo Orrego de Caracol Televisión en medio de una fuerte controversia por presunto acoso, el foco de la opinión pública se ha volcado hacia la trayectoria y formación del reconocido comunicador. Una de las dudas más recurrentes entre los usuarios es el origen académico de quien fuera, hasta hace poco, una de las caras principales del bloque deportivo.

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Orrego es egresado de la Universidad de Manizales. Según los registros de su proceso educativo, el periodista inició sus estudios de pregrado alrededor del año 1992, consolidando allí las bases de una carrera que lo llevaría a lo más alto de los medios nacionales.

La Universidad de Manizales se ha posicionado como un referente en la formación de comunicadores en el país. Además de Orrego, de sus aulas han salido periodistas destacados como:

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Pablo Arango : periodista y presentador de Noticias Caracol.

: periodista y presentador de Noticias Caracol. Mauricio Gallego : jefe de emisión de CityNoticias.

: jefe de emisión de CityNoticias. Juliana Salazar Meza : comentarista deportiva en la cadena internacional ESPN.

: comentarista deportiva en la cadena internacional ESPN. Juan David Valencia Duque: con amplio recorrido en La W, RCN Radio y Telecafé.

(Vea también: “No hay amistad posible”: Néstor Morales estalla por salida de Jorge A. Vargas y Orrego de Caracol)

De acuerdo con su perfil profesional en LinkedIn, Ricardo Orrego desarrolló la mayor parte de su vida laboral en Noticias Caracol. Su paso por dicha casa periodística se extendió por 26 años, iniciando como periodista deportivo de base hasta escalar al cargo de jefe de deportes, posición que ocupó hasta su reciente desvinculación.

¿Cuánto vale la carrera de comunicación social en la Universidad de Manizales en 2026?

La Universidad de Manizales definió los valores de matrícula para el programa de Comunicación Social y Periodismo correspondientes al periodo académico de 2026. El costo estándar del semestre se fijó en 9’342.000 pesos, de acuerdo con información de su página web, posicionándose como una de las ofertas académicas principales en la región cafetera.

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No obstante, la institución mantiene vigente su política de incentivos a la excelencia académica a través de tres categorías de becas basadas en los resultados de las pruebas Saber 11. Estos descuentos se aplican según el puesto ocupado por el estudiante dentro de su respectivo colegio:

Puestos 1 al 5: la matrícula se reduce a 4’671.000 pesos.

Puestos 6 al 15: el valor a pagar queda en 5’605.200 pesos.

Puesto 16 en adelante: los estudiantes acceden a una tarifa de 6’539.400 pesos.

Estos beneficios buscan facilitar el ingreso de nuevos talentos al campo de la comunicación, premiando el desempeño escolar previo a la etapa universitaria. Además, esta carrera tiene una duración de 10 semestres en modalidad presencial.

¿La Universidad de Manizales es pública o privada?

se trata de una institución de carácter privado. Una de las dudas más frecuentes entre los aspirantes a educación superior en el Eje Cafetero es la naturaleza jurídica de la Universidad de Manizales . Contrario a lo que algunos ciudadanos podrían pensar por su nombre ligado a la ciudad,

Con una trayectoria que supera los 50 años en el sector educativo, esta universidad se ha consolidado como un referente regional. Actualmente, cuenta con Acreditación Institucional de Alta Calidad, un sello que garantiza la excelencia en sus procesos académicos y administrativos.

Su oferta es diversa e incluye programas de pregrado y posgrado (especializaciones, maestrías y doctorados) bajo distintas metodologías:

Presencial: para quienes buscan la experiencia en campus.

Virtual: enfocada en la flexibilidad y el alcance nacional.

La institución destaca por su enfoque en la investigación y el impacto social, manteniendo su autonomía como entidad privada sin ánimo de lucro al servicio del desarrollo del país.

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