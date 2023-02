El hecho se presentó a las 6:15 de la mañana al frente de Independiente Santa Fe, pues el caído se dirigía a la sede administrativa del equipo bogotano para reunirse por tercera vez con Eduardo Méndez, su abogado.

(Vea también: ¿Quién era el ganadero asesinado por sicarios en Bogotá? Su hermano fue capo de la mafia)

Al respecto, el dirigente deportivo entregó declaraciones vía chat para aclarar qué tipo de vínculo tenía con Juan Francisco Caicedo, hermano de un poderoso capo mafioso que en julio de 2021 fue asesinado en Bogotá.

De hecho, este crimen correspondería a una serie de venganzas entre antiguos socios que ya ha cobrado la vida de al menos 15 personas si se tiene en cuenta que estuvo recientemente en la escena de otro crimen, de donde salió corriendo.

Eduardo Méndez le dijo a Noticias Uno en qué consistían los nexos que tenía con el caído y los familiares de este.

“Con el señor Caicedo me he reunido para resolver algunas consultas jurídicas… He sido abogado desde hace muchos años de la familia”, manifestó.