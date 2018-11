En un solo tuit, Gustavo Petro señaló que solo fue a Venezuela dos veces en los últimos doce años: la primera, en el 2006 para hablar con Hugo Chávez; la segunda, en el 2013 para asistir a su funeral.

Sin embargo, su publicación descalificando lo que aseguró el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente en su programa de televisión ‘Con el mazo dando’, incluyó un par de comentarios fuertes sobre la dictadura que sufre Venezuela: “No me interesa el apoyo a Maduro porque no hay revolución en una rosca que se perpetúa solo para captar rentas petroleras. Eso no es una revolución”, concluyó el excandidato presidencial.

La última vez que hablé con Chávez fue en el año 2006 para salvar de una guerra a Colombia y Venezuela y luego fui a su funeral. No me interesa el apoyo a Maduro porque no hay revolución en una rosca que se perpetúa solo para captar rentas petroleras. Eso no es una revolución https://t.co/AhwKPS2qIx — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 15, 2018

En la noche del miércoles, Cabello usó su programa para arremeter contra Petro, tratarlo de cobarde y hasta sentenciar que jamás ganará una elección presidencial.

“Para acá vino una vez ese señor Petro a pedir apoyo para su campaña, para acá, para Venezuela y ahora los chavistas le hieden. Por eso es que perdió y no va a ganar nunca, porque los pueblos desprecian a los cobardes, los pueblos desprecian a los guabinosos, los pueblos desprecian a los que no asumen responsabilidad”, aseguró el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela.