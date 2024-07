Por: Caracol TV

En Barranquilla, cuatro personas se salvaron de que se las llevaran las aguas de un potente arroyo. Un valiente papá alcanzó a ver que la corriente arrastró el carro en el que iban sus hijas y narró cómo las rescató.

Fueron cuatro los vehículos que quedaron a merced del peligroso arroyo de la calle 85, en el norte de la capital del Atlántico, durante un fuerte aguacero en la ciudad.

Los ocupantes de los carros esperaban en la vía el cambio de semáforo, cuando los sorprendió la corriente.

De un automotor rojo que quedó pegado a un andén fueron sacadas dos mujeres. Un hombre de camisa negra se subió al techo para rescatarlas. Este héroe es el padre de las jóvenes, quien a pocos metros las esperaba para irse a casa.

“En ese momento yo grito: ‘¡Mis hijas!’ y salieron dos angelitos, a quienes les doy gracias nuevamente, porque solo no hubiera podido abrir la puerta por la fuerza del agua”, narró Rafael Martínez, papá que rescató a sus hijas del arroyo.

El hombre aseguró que entre tres personas lograron sacar a las jóvenes del carro y, tras el rescate, “el arroyo se llevó el carro”.

¿Qué pasó con las otras víctimas del arroyo en Barranquilla?

Jaime de la Valle, víctima del arroyo, manifestó que “cuando yo traté de entrar, ya el arroyo estaba muy crecido, el carro no me daba y botaba humo de tanta fuerza que hacía. Cuando yo estaba reposando me dio como una taquicardia, nervios y entré en crisis. Hasta quise llorar”.

En otra parte del Atlántico, específicamente en el corregimiento de Santa Cruz, municipio de Luruaco, un arroyo amenaza con arrasar viviendas y una vía. Organismos de socorro invitan a la prevención para evitar emergencias.

