El pasado 3 de octubre la tragedia sacudió al corregimiento de Arroyo Grande, tras la caída de una antena metálica en la Institución Educativa Nueva Esperanza, que dejó el fallecimiento de una niña de 12 años y causó graves lesiones en otra menor.

A pesar de las fuertes críticas contra Secretaría de Educación y el rector del plantel, Caracol Radio conoció que 10 días después del siniestro, el distrito no ha realizado lo pertinente para remover la pesada estructura que permanece acordonada y posiblemente, hasta con energía eléctrica.

(Vea también: “A la fuerza”, desalojaron hotel que operaba ‘ilegalmente’ en Islas del Rosario)

“El martes tengo entendido que los niños vuelven a clase después de haber salido de la semana de Uribe; yo estoy preocupada y no sabemos si van a volver, se dice que la antena incluso tiene electricidad. Nosotros no tenemos conocimiento de ninguna visita realizada por Secretaría de Educación; no han preguntado nada”, manifestó Marlys López, presidenta del Consejo Comunitario de Arroyo Grande, donde pidieron investigar la muerte de la niña.

En la población también existe molestia porque desde el gobierno local, al parecer tampoco acompañaron el sepelio de Jhoenyerlis Aguilar Morales, la víctima fatal del accidente.

Lee todas las noticias de nacion hoy aquí.