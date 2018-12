“Del susto me mandé la mano al cuello y fue cuando me di cuenta de que tenía unos cables. Me estaba quedando sin respiración, frené la moto, me bajé y me senté porque me sentía mal”, afirmó Pedraza a Noticias Caracol.

El motociclista sufrió una lesión en una de las vértebras de su columna, y según los médicos que lo atendieron, tuvo suerte de no morir en el accidente ocurrido en el occidente de Bogotá, indicó el noticiero.

El accidente quedó registrado en video por las cámaras de seguridad y fue divulgado por el mismo medio:



“Esos cables los dejaron a una distancia no adecuada; cuando pasan los camiones los chocan y caen a la vía. Eso significa que los más perjudicados son los motociclistas”, afirmó un peatón a Noticias Caracol.

Adrián Pardo, especialista en derecho de seguros, afirmó al medio televisivo que es importante identificar primero quién es el dueño del cable; si se trata de una empresa privada o pública, para interponer la denuncia.

Solo el 13 % del cableado de Bogotá es subterráneo. El 87 % restante está muy cerca de conductores y transeúntes, informó el mismo medio.

De acuerdo con Medicina Legal, en lo corrido del año han muerto 222 personas en accidentes relacionados con el cableado eléctrico de la capital, reveló el noticiero.