El siniestro ocurrió este fin de semana en una vía del barrio La Favorita, en el centro de la ciudad, cuando el niño de 8 años de edad se desplazaba en una bicicleta.

“El niño me dio la vuelta a la manzana. Cuando me enteré por un señor que habían atropellado a un niño y lo habían dejado botado. Ahí miro que era mi hijo. Todo el mundo me decía: ‘no lo coja’. El niño se me estaba muriendo ahí”, comentó el padre del menor en Noticias Caracol.

El hombre pidió a las autoridades que el caso de su hijo “no quede impune”, e hizo un llamado al motociclista:

“Que si el señor tiene hijos, que me dé la cara y (diga) por qué no lo ayudó”.

Al pedido de este hombre se sumó el del coronel Rodolfo Carrero, comandante de Policía de Tránsito de Bogotá, que dijo en el noticiero que tras revisar varios videos de cámaras de seguridad se logró identificar “una moto que posiblemente pudo causar este siniestro vial”.

“Le solicitamos a este conductor que se presente a la Fiscalía”, agregó el oficial, pues el conductor podría enfrentar un proceso por omisión de socorro.

En cuanto al estado de salud del niño, Blu Radio informó que se encuentra en cuidados intensivos y que según el cuerpo médico su pronóstico es reservado, ya que fue ingresado al Hospital Santa Clara con un trauma craneoencefálico severo.

Finalmente, el noticiero asentó que la recuperación del niño podría tardar unos 8 meses, y que la familia necesita ayuda ya que requiere una silla de ruedas para movilizar al pequeño.

Debido a que en época de diciembre la cifra de accidentes tiende a aumentar, la Secretaria de Movilidad de Bogotá anunció nuevas estrategias para que conductores reduzcan la velocidad y evitar así el peligro en las vías.