Un estremecedor y aberrante caso de maltrato de animal se presentó en Medellín, en el cual la víctima fue una perrita mezcla de Bulldog Francés y otra raza, la cual en avanzado de estado de desnutrición fue arrojada viva a un camión de la basura, de la cual pudo ser rescatada a tiempo, aunque finalmente murió.

El hecho ocurrió el pasado sábado en la comuna nororiental, calle 117 con carrera 48B, límites con Bello, y las versiones que conoce EL COLOMBIANO señalan que el animalito, en pésima condición de salud, estaba en una bolsa de basura y alcanzó a ser tirado al camión, pero una alerta posibilitó que fuera rescatada antes de que la máquina la demoliera viva.

Tras su rescate, una joven del sector acudió a la red social Facebook para buscar ayuda de una rescatista y el clamor lo atendió María Alexandra (Alexa) Ramírez, una reconocida animalista de la ciudad que se compadeció de la mascota y asumió el caso desde su fundación Canesguerreros.

Alexa, tras verificar el deplorable estado de salud, la llevó de urgencia a la Clínica Veterinaria Belén, donde fue hospitalizada de inmediato. El cuadro clínico que tenía el animal Alexa lo describió así:

En ese momento Betty, como ella la bautizó, todavía respiraba, aunque su mirada estaba perdida en el vacío, ni espabilaba ni movía su cuerpo. No se le veían alientos.

El lunes, publicó Alexa, se le debía realizar una ecografía de extrema urgencia, pero antes debía hacer el PCR. La clínica seguía buscando el origen de su condición y la rescatista continuaba su lucha, “porque mientras haya vida hay esperanza”, decía.

Sin embargo, Betty murió. La lucha de Alexa, a quien este caso aberrante y de extrema crueldad la dejó desecha moralmente, resultó infructuosa, aunque ella siempre tuvo la intención de dignificar los últimos momentos de su vida.

Tanto, que ella hizo videos cargándola, hablándole con ternura e incluso dándole alimento con una jeringa. Pero la condición de salud era tan crítica, que la perrita era casi incapaz de hacer el esfuerzo de tragar. Sus ojos lagrimeaban.

Érika Díaz, otra reconocida rescatista del Valle de Aburrá, publicó el caso en su cuenta de Facebook. Esto dijo:

“Este caso no tiene nombre, el nivel de dolor y frustración que me ha dejado no tiene explicación, sé que Alexa Ramírez como su rescatista siempre quiso hacer lo mejor por ella como lo hace por todos, pero a uno como simple espectador lo deja en shock, así como ha dejado a más de uno que tuvimos que ver y seguir la situación de Betty. Soñé abrazándola y viéndola reír, caminar despacito pero con tranquilidad, con seguridad de que ya nada malo le sucedería, me quedo con los abrazos vacíos y con los sueños sin realizar, me doliste desde el primer momento y le pido a Dios que haga justicia. En sus santas manos ahora estás dulce princesa, en mejor lugar no podría ser, vuela alto hermosa, aquí te lloramos los que te amamos por un ratico”, escribió Érika, que le hizo un fotomontaje mostrándola como un ángel en el cielo.