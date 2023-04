Un juez condenó a las dos mujeres por el robo, secuestro y posterior asesinato del canadiense que estaba de visita en Medellín y que las conoció a ellas en un bar de la capital antioqueña.

Vasco fue sentenciada a 29 años de prisión y Quintero recibió una pena de 13 años por el crimen del extranjero, cometido en diciembre de 2018 en la ciudad paisa.

Tres cargos diferentes fueron leídos contra las mujeres y por esos mismos delitos fueron condenadas a pasar un buen tiempo tras las rejas.

Las dos mujeres también le robaron al ciudadano canadiense dinero y objetos de valor avaluados en 24.000 dólares (106 millones de pesos al cambio de hoy).

Asimismo, las autoridades indicaron que otras dos personas identificadas como Dubier Alberto Bedoya Álvarez y Carol Viviana Cardona García están siendo judicializadas por este mismo crimen.

