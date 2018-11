View this post on Instagram

Confirmado! El tipo se allanó a los cargos y el Fiscal se abstuvo de pedir medida de aseguramiento .Quiero denunciar y comentarle a la ciudadanía que el hombre que nos asaltó ayer por orden de un juez se fue para su casa, esta banda de delincuentes está en Barranquilla actualmente,/si nos llega a suceder algo a @divajessurum o a mi persona será responsabilidad de estos señores y el sistema judicial de este pais. De nada sirvió todo e trabajo que realizó @policiadecolombia. Que tristeza @ivanduquemarquez @alejandrocharch que tal las leyes de nuestro país ?????