El excongresista del Partido Liberal Julián Bedoya salió a defenderse de las críticas por la ostentosa fiesta que hizo supuestamente para celebrar el Día del Periodista, en la que dio algunos regalos tecnológicos y de dinero a los comunicadores que asistieron a dicho evento. La asistencia a la celebración en Antioquia les terminó costando el puesto a varios trabajadores de RCN Radio por recibir los regalos.

(Le puede interesar: Reforma a la salud de Petro no acabará con las EPS; Gobierno se comprometió)

A través de un comunicado de prensa, el precandidato a la Gobernación de Antioquia intentó explicar cuál fue el objetivo del festejo: “Fue un evento privado al que asistieron más de 300 invitados con el fin de exaltar su labor. Se entregó un obsequio que consideramos útil para el ejercicio de su actividad”.

Por otra parte, Bedoya no quiso referirse a las tablets ni a los bonos económicos que les fueron entregados a los periodistas; pero los excusó al decir que la invitación para los comunicadores tenía como objetivo que asistieran para pasar un momento de distención.

“No lo hicieron en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, ni en representación de ningún medio de comunicación. No fueron convocados a cubrir una noticia o atender una rueda de prensa”, agregó.

Además, afirmó que la fiesta no tenía nada que ver con un lanzamiento de campaña: “En el lugar no hubo publicidad política y en mi intervención no afirmé ser candidato oficial a algún cargo de elección popular”.

Finalmente, el precandidato arremetió contra los medios de comunicación por la decisión de despedir a sus trabajadores: “Comunicadores y directores de canales asisten a diario a cócteles, clubes y eventos sociales. Otros, incluso, reciben representativas comisiones por pauta publicitaria sin que por ello se cuestione su moral. Pero cuando un reportero del ámbito local es invitado a un almuerzo y recibe un detalle en homenaje a su profesión, como en este caso, se presume que con ello traiciona la ética”.