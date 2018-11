“Habernos aguantado dos años más a (Enrique) Peñalosa… ¡No!”, expresó Benedetti, y dio dos argumentos para sustentar su afirmación: “Primero, por la parte conceptual de que no se puede cambiar la Constitución cuando hay una voluntad popular” y segundo porque “él nunca piensa en la gente”, frase que ilustró con “un cuento bacano” del burgomaestre:

En otros temas, Benedetti le prometió a ‘Juanpis González’, el personaje gomelo de Riaño, que no se lanzará al Congreso en 2022 y reveló que “por ahí hay mucho gay tapado”.

El congresista ratificó sus posiciones a favor del matrimonio homosexual y en contra de confiscar la dosis mínima a sus portadores:

“Yo defiendo que el Estado no se puede meter en su cama, ni en sus convicciones, ni en su religión… El Estado está es para regularnos, que usted pueda hacer lo que le dé la gana siempre y cuando no se meta con mis derechos: usted puede fumarse un taco de marihuana siempre y cuando no salga a pegarle a la gente ni nada”.