En una dura declaración luego de la audiencia de supervisión a la sentencia de la Corte Interamericana (Corte IDH) que condenó al estado por los crímenes que padeció, Jineth Bedoya anunció que “desiste” de las investigaciones de la Fiscalía sobre las amenazas que padeció entre 2001 y 2014 debido a su “inoperancia”.

“La Fiscalía General de la Nación no ha llamado a declarar a ninguno de los autores intelectuales que están mencionados en el proceso, ustedes ya lo han escuchado, generales como el general Leonardo Gallego, director de la DIJIN en el momento de mi secuestro , el general Argemiro Serna que era el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, y otros oficiales de la Policía y el Ejército también”, afirmó.

Según la víctima, en los últimos dos años no ha habido ningún tipo de avance y el ente investigador no tiene “ni la voluntad” ni el “propósito” de sacar adelante los expedientes.

Por otra parte, en el marco de la audiencia de supervisión de cumplimiento a la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el estado en su caso, acusó al estado de mentir en dicha diligencia.

De acuerdo con lo expresado por Jineth Bedoya las entidades del gobierno a cargo de temas de reparación simbólica para transmitir por canales públicos el programa de la campaña “No es Hora de Callar”, afirmaron que todo iba viento en popa y avanzando, cuando, según ella, ni siquiera ha habido concertación frente a los contenidos.

“Lo que más me parece preocupante es que las mentiras las digan delante de todos los jueces y juezas de la Corte, pero además en mi propia cara, diciendo cosas que no han ocurrido, que no se han tramitado y que siguen en el mismo estado en que ustedes las conocen, que es la impunidad” indicó.