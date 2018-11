En uno de sus últimos programas, que emite desde Miami, Bayly se mostró preocupado y molesto por el proyecto de reforma tributaria que deberá pasar por el Congreso para ser aprobado y tiene como punto central ampliar el IVA a todos los productos de la canasta familiar, menos a servicios públicos y salud.

“Iván Duque, que yo creía que iba a ser un presidente promercado, procapitalista, sube los impuestos. Cómo vas a subir los impuestos a la leche, a los huevos, al arroz, al pollo. Estos son productos que consume la clase media trabajadora. Ahora tú compras dos huevos, un huevo te lo comes tú y el otro se lo come Duque. No me parece”, reclamó el periodista peruano.

Bayly, confeso uribista, destacó que el senador Álvaro Uribe mostró distancia de esa polémica propuesta de la venidera reforma tributaria y agregó:

“El expresidente Álvaro Uribe está preocupado, y yo más, porque el gobierno de Duque ha subido el impuesto a las ventas sobre alimentos de la canasta familiar. El Gobierno quiere meterles las manos en el bolsillo a los consumidores porque el gobierno de Iván Duque quiere gastar en programas sociales. ¡Que recorte esos programas sociales y baje los impuestos!”

Este es el video de la crítica que el periodista le hizo al presidente Duque: