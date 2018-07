“He designado a Juan Daniel Oviedo como director del Dane. Es Ph.D. en Economía, cuenta con una amplia trayectoria en la academia y la investigación. Su experiencia nos brinda tranquilidad en el manejo de la información estratégica y estadística del país”, afirmó Duque en su trino.

Oviedo ha sido profesor de reconocidas universidades como la del Rosario, donde de acuerdo con el sitio web de la institución ha dictado clases en pregrado y especialización.

Esta no sería la primera vez que el nuevo director del Dane trabajaría en entidades públicas. Según DataIFX ya ha sido asesor externo de la Superintendencia de Puertos y Transportes; de la Autoridad Nacional de Televisión; la Superintendencia de Subsidio Familiar; la Comisión de Regulación de Comunicaciones, y el Ministerio de las TIC.

Y justo ese último era para el que Oviedo sonaba como ministro de Duque, tal como indicó El Colombiano a mediados de este mes, junto con Cristian Lizcano.

No obstante, a ellos dos no fueron los únicos que bajaron de esa butaca, a Sandra Monroy también, por contar con una amplia trayectoria en el sector de las telecomunicaciones y eso no sería del todo conveniente. Ella ha trabajado en Claro, en la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, Azteca Colombia Comunicaciones y otras empresas.

Al final, quien quedó como Ministra de las TIC fue otra mujer: Silvia Constaín.