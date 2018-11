El joven pidió la palabra luego de que el presidente Iván Duque se refiriera a las manifestaciones universitarias de este jueves, de las que dijo que pese a los disturbios y actos de vandalismo que hubo él sigue abierto al diálogo con los estudiantes.

A raíz de eso, el estudiante le reclamo al jefe de Estado por no dialogar con quienes promueven las marchas, y le pidió que se comprometiera con esa labor, según audio que compartió Caracol Radio:

Duque, por su parte, interrumpió al joven y le respondió:

“Juan Sebastián, Juan Sebastián, yo quiero ser claro con usted en una cosa: Esto no es un ejercicio de ‘tire y afloje’. Esto es un ejercicio de hablarle al país con sinceridad sobre la disponibilidad de recursos. Ustedes han hablado con la ministra y exigen 500 mil millones de pesos antes de terminar el año, no los hay. No podemos negociar o comprometer recursos que no están disponibles. ¿O se los vamos a quitar al adulto mayor? ¿O se los vamos a quitar a familias en acción? ¿O a los subsidios sociales?”.