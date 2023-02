Ambos hicieron parte de las Farc y tras la firma del acuerdo de paz se desmovilizaron y llegaron a Icononzo.

En diálogo con Q’HUBO, Sandra recordó que cuando lo vio, sintió amor a primera vista. Le encantaron los ojos rasgados que él tenía y lo bautizó ‘El Indio’.

“Él era un indio. Era natural de Mitú. Siempre le decía que esos ojos eran hechiceros porque me enamoraron. Le puse el Indio y desde ese momento las personas lo empezaron a conocer así”, confesó.

Agregó que hace dos años se radicaron en Ibagué y les había ido bien. Él consiguió trabajo como ayudante de construcción en un proyecto de vivienda cerca a Santa Ana. De hecho, el día del accidente, Hernando iba para la obra.

Sandra, añadió que a pesar de que su ‘Indio’ había quedado cuadripléjico porque el golpe le lesionó la columna, él siempre estuvo consciente.

“Él estaba entubado, pero consciente. Yo le decía: ¿Amor hago esto? y movía la cabeza. Me decía sí o no. En mi opinión, hubo negligencia médica porque hace una semana tenía la orden para la traqueostomía, pero no se la habían practicado. También, hace unos días le retiraron el antibiótico para tratar una neumonía porque supuestamente ya no la tenía, no obstante después dijeron que sí la tenía”, cuestionó.

Hace dos meses, Sandra perdió un bebé de cinco meses de gestación. Señaló que estaban esperando un dinero para comprar una finca cerca a Ibagué y envejecer juntos.

“Lo amaré toda mi vida. Es y será mi gran amor. El viernes por la tarde me despedí de él y el sábado cuando llegué a la Clínica me dijeron que había fallecido. Una versión es que no habría soportado la traqueostomía. Otra es que le dio una arritmia cardiaca”, reiteró.

Así sucedió el accidente de tránsito

Eran alrededor de las 7:30 a.m. del martes 17 de enero, cuando Hernando Misael Landinez Sarmiento, sufrió un accidente de tránsito en la calle 145, la cual une el parque de los venados con la plaza principal del Salado. La víctima iba para su trabajo en una motocicleta Pulsar negra y se estrelló contra un carro Renault Logan. El choque ocasionó que el hombre saliera expulsado de la moto. Al caer a la carretera, sufrió lesiones muy graves. Fue remitido a la Clínica Ibagué donde permaneció en Cuidados Intensivos. El diagnóstico fue fractura de columna y que había quedado cuadripléjico; no podía mover el cuerpo de la cintura para abajo. Fue trasladado a la Clínica Asotrauma donde en dos oportunidades ingresó al quirófano. Según Sandra Cruz, ante el alto costo del tratamiento los gastos médicos superaron los 30 millones de pesos que cubre el Soat y fue trasladado a la Clínica Ibagué. La esposa del fallecido indicó que de acuerdo con el croquis de Tránsito, el conductor del vehículo particular omitió un pare y un giro.