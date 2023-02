Lo más impactante para la ciudadana fue ver cómo su hijo gritaba y pedía ayuda para que a su mamá no le hicieran daño.

Norma Devia se quedó sin su sueldo, dinero que minutos antes había retirado de un cajero para comprar una maleta y los útiles escolares de su hijo. El peligroso delincuente la amenazó con arma blanca y le quitó sus pertenencias mientras la agarró con violencia y la arrastró por la calle.

El indignante caso sucedió el miércoles en la calle 44 con carrera Quinta del barrio Piedrapintada, en Ibagué. Devia recogió a su hijo que estaba en una clase de ciclismo para ir a comprar los útiles escolares, ya que este jueves entraba a estudiar.

Sin embargo, al cruzar la carretera para montarse en su moto fue atracada. “Antes de recogerlo había retirado el sueldo. Dejé la moto sobre el carril subiendo, al regresar él me abrazó y me dijo mami, vea ahí viene una gente del Tolima. Le respondí, tranquilo amor que no va a pasar nada, pero lastimosamente la última persona que iba en ese grupo me vio, me dijo páseme el canguro y me sacó una navaja”, detalló Devia.

El temor más grande que en esos momentos tenía la mujer era que el ladrón estaba cerca de su hijo. “Mi miedo era tener a mi hijo al lado y al borde de la carretera. Cogí el canguro y empecé a retroceder, empecé a apartarlo de mi hijo y forcejeamos, cuando caímos a la carretera grité y le pedí el favor al conductor de la buseta que pasaba en ese momento para que me ayudara. Yo gritaba que me ayudaran, pero nadie me ayudó”, contó.

El hurto quedó grabado en cámaras de seguridad en la zona y se observa cuando el ladrón arrastra a Norma Devia hasta quitarle el bolso, mientras que el hijo de ella gritaba y le hacía señas al conductor de la buseta para que se detuviera. Norma quedó en la mitad de la vía sin dinero, sin celular, ni documentos; dolorida por el golpe que sufrió en la cabeza y una rodilla. Trató de levantarse pero volvió a caer y su pequeño, en estado de ‘shock’, no dejaba de gritar.

“Me fui a parar y no pude, me lastimé la rodilla, pero lo que más me dolió fue ver a mi hijo tan nervioso, no lo podía calmar ni controlar, estaba demasiado asustado, eso fue lo más difícil para mí. Luego la gente empezó a acercarse pero ya había pasado todo, ya no había nada que hacer”.

Cinco minutos después arribó la Policía. Al parecer, el grupo de hinchas del equipo ‘vinotinto y oro’ había estado cerca del Estadio Manuel Murillo Toro y en las exequias de la joven que murió al caer de un tractocamión. Según la víctima, a los aficionados cuadras antes les quitaron armas blancas, pero el que la atracó llevaba una navaja.

El niño pidió ayuda al conductor de la buseta. Fotos: Tomadas de video.

El coronel Carlos Germán Oviedo Lamprea, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, dijo que la Seccional de Investigación Criminal investiga el caso. “Con el video que recepcionamos ante las redes sociales estamos adelantando verificación con las cámaras de circuito cerrado, el álbum fotográfico que tenemos para haber si damos con la identidad de esta persona, pero es muy importante que la afectada ponga la denuncia correspondiente para que podamos complementar esas actividades investigativas”, indicó.