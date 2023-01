El vecino que agredió a uno de sus integrantes con un arma traumática. La víctima fue un joven de 22 años. Por fortuna, la bala le ingresó en el brazo y no en el pecho. Según el testimonio de los afectados, días antes el agresor los había amenazado de muerte y con un arma blanca.

En diálogo con Q’HUBO, el joven afectado, Kevin Romero, señaló que hace un año, él, sus padres y hermanos, tomaron en arriendo una casa del sector, sobre la calle 60, donde tienen una ferretería.

Aunque la ubicación de la casa es buena y las ventas han favorecido la economía de la familia, un vecino les ha hecho la vida a cuadritos.

“El señor vive en la cuadra de atrás. Cuando recién llegamos, se subía a la terraza de la casa donde vive y desde allí empezaba a decirnos toda clase de vulgaridades. No le pusimos cuidado porque no lo conocíamos y nunca lo hemos tratado. Creíamos que todo era consecuencia del consumo de alucinógenos”, indicó Duba Ardila, madre de Kevin.

Primera agresión

Señalaron que el pasado 23 de diciembre sobre el medio día, la familia estaba atendiendo el negocio como de costumbre y el vecino, Julián Albeiro Rojas Preciado, llegó agresivo a la vivienda.

“Llegó a decirnos groserías y con un enorme cuchillo en la mano. Nos dañó las vitrinas y nos dijo que juraba que nos iba a matar”, contaron.

Luego del altercado, otros vecinos le informaron a la familia Romero Ardila, que el muchacho de “la moña, el mechudo” (Julián Albeiro Rojas) le tenía bronca a la casa y siempre actuaba así con las personas que tomaban en arriendo la propiedad.

“No sabemos qué tiene el sujeto contra la casa. De hecho nosotros nunca lo hemos tratado. Esa vez vino un hermano de él a pedir disculpas y a decir que Julián tenía una obsesión con la casa y que tenía problemas mentales. No obstante, nadie respondió por los daños”, reiteró la señora Duba.

El martes 4 de enero a eso de las 3 de la tarde, cuando los padres de Kevin salieron a efectuar una consignación, y el joven se quedó en el negocio con sus hermanos, entre ellos dos menores de edad, Julián Albeiro volvió a aparecer.

“Llegó agresivo, con un cuchillo muy grande y diciendo malas palabras. Yo agarré un palo porque nos hizo varios lances. De un momento a otro se fue, pero a los pocos minutos regresó con un arma, según dijeron los policías, traumática. Disparó unas cinco veces. Yo pensaba en proteger a mis hermanitos. Él me apuntaba en la cabeza, pero gracias a Dios la bala ingresó en el brazo izquierdo, cerca al hombro”, explicó Kevin.

La familia ruega para que el agresor no recobre la libertad, pues temen por su integridad.

Ya lo habían denunciado

Q´HUBO entrevistó también a Juan Carlos Mendoza Devia, propietario de la casa. El ciudadano aseguró que hace unos años interpuso una denuncia en la Fiscalía contra Julián Albeiro Rojas ya que también lo agredía, rompía los vidrios de las ventanas, dañaba las puertas e incluso en una oportunidad le dañó la moto. “Eso fue en la pandemia. Hubo una citación virtual a la que el sujeto no se presentó. No he vuelto a recibir notificación de la Fiscalía”, dijo el ciudadano.

Amenazó a una joven

Según la comunidad, hace unas semanas, Julián Albeiro Rojas amenazó con un cuchillo a una jovencita que transitaba por la calle 60, sector La Floresta. La muchacha tuvo que pedir auxilio e ingresar a una vivienda para protegerse.