El padre de la niña dijo que estaba de acuerdo con esa iniciativa, aseguró Coral en su cuenta de Twitter, y por lo mismo, en la plataforma Vaki abrió una convocatoria para los que quieran puedan donar de a 12.000 pesos (o más) semanalmente.

La meta, de acuerdo con el portal, es reunir 40 millones de pesos hasta el 20 de enero del 2020, y hasta ahora ya ha conseguido más de 10 millones de pesos.

El gesto de Coral, escribió él en la red social, tiene el propósito de ayudar a la familia Samboní que no fue indemnizada por Rafael Uribe Noguera, asesinó y violador de la menor de 9 años, y tampoco por su familia que, por no tener nada que ver en el crimen, no están obligados a entregar dinero a los padres de la víctima.

Hasta el momento de la publicación de esta nota, la iniciativa recogió 12’369.637 pesos, que corresponden a las diferentes donaciones que han hecho 224 ciudadanos.

Aún quedan 28 días para aportar.