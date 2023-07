Qué tal, apreciados seguidores de Pulzo. Estas son algunas de las noticias más relevantes en Colombia y el mundo durante la semana que termina, y que fueron publicadas en este portal:

Petro designó a Mancuso como gestor de paz, pero si llega a Colombia, irá a cárcel

Como en una serie corta de muy pocos capítulos, la designación del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso como gestor de paz por parte del presidente Gustavo Petro tuvo un desarrollo muy rápido. Primero, el anuncio del mandatario de su decisión con respecto al delincuente que ya pagó una condena en Estados Unidos y permanece recluido en un centro de migración a la espera de una decisión de las autoridades de ese país sobre si lo envían a Italia, como él quiere, o a Colombia, en donde las autoridades y sus víctimas lo requieren para que aporte verdad. Precisamente, entre esas personas causó más escozor el rol que le quiere dar Petro a quien fuera el principal cabecilla del Bloque Norte de las Autodefensa Unidas de Colombia (Auc) y a quien los crímenes que se le atribuyen se cuentan por decenas de miles. Para Petro, “el proceso de paz entre el gobierno de [Álvaro] Uribe y los paramilitares aún no ha terminado”, por lo que Mancuso podría aportar información sobre haciendas entregadas y cuerpos de víctimas que aún no han sido encontrados.

Gustavo Petro y Salvatore Mancuso (recuadro). / AFP y captura de pantalla Noticias Caracol"> Gustavo Petro y Salvatore Mancuso (recuadro). / AFP y captura de pantalla Noticias Caracol

Precisamente, otro de los inconformes fue el expresidente Álvaro Uribe, para quien no importa que Petro haya designado a Mancuso, sino que lo grave es que el exparamilitar “mienta” y que además “haya discriminación”, pues otros jefes paramilitares no tienen la misma oportunidad. Con todo, Mancuso, al día siguiente, emitió un comunicado en el que aceptaba la designación de Petro. “Recibo esta decisión con la misma convicción con que la que ha sido tomada, la de trabajar por una paz total, integral, absoluta y duradera que pueda ser heredada por otras generaciones […] que no merecen vivir torpemente lo que nosotros hemos vivido”, escribió. Pero el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, advirtió que la verdad que quiere aportar Mancuso debe ser una “verdad verdadera”. “No vamos a salir a que ante la primera declaración de una persona que ha estado en la ilegalidad, todo el mundo asuma que esa es la verdad verdadera. No. Él tendrá que entregar la verdad, pero también entregar elementos que soporten esa verdad”, dijo

Ese mismo día, una magistrada de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá reiteró la orden de captura contra Mancuso, y pidió comunicarle a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que “algunos de los hechos presentados mediáticamente como novedosos” por el excabecilla paramilitar fueron conocidos en 2014 y en 2020. Es decir, consideró que Mancuso no reveló nada nuevo en las recientes audiencias. Esa orden de captura busca que Estados Unidos no deporte a Mancuso, sino que lo extradite, con lo cual se aseguraría no solo su comparecencia ante la justicia, sino su reclusión inmediata en un penal apenas pise suelo colombiano. Esto, además, complicaría los planes de Petro, que busca que Mancuso colabore en varias tareas que ayuden a alcanzar acuerdos humanitarios o avanzar en contactos que permitan consolidar la paz con esas estructuras. Quizás sí lo pueda hacer, pero desde una cárcel. “El presidente ha venido nombrando gestores de paz, pero esos gestores de paz no pueden lograr la libertad”, dijo el fiscal Francisco Barbosa.

Gustavo Bolívar anunció candidatura cuando Juan Daniel Oviedo lidera encuestas

Después de que creó una expectativa por algo que ya se sabía, el libretista y exsenador del Pacto Histórico Gustavo Bolívar anunció su candidatura por la Alcaldía de Bogotá. Es la ficha de Gustavo Petro para gobernar en la capital, en donde el petrismo viene teniendo un serio retroceso y, además, podría ser castigado por los ciudadanos debido a los escándalos que han estallado en su entorno, por el grave deterioro de la seguridad y el contenido de las reformas que plantea. El mismo Bolívar ha advertido: “Por la situación política que tiene Colombia hoy, yo estoy muy atado a cómo le esté yendo al Gobierno en ese momento. Es decir, yo ya no me vuelvo un candidato, sino un referendo, porque la gente va a querer o premiar al Gobierno por cómo le esté yendo en ese instante, o castigarlo”.

Gustavo Bolívar en rueda de prensa. / Twitter: Bolivar @heidy_up

El anuncio de Bolívar se dio poco después de que se supiera que el candidato Juan Daniel Oviedo, exdirector del Dane, puntea en la intención de voto en la capital. Así, el candidato de Petro se lanzó a un ruedo en el que ya se mueven otros serios aspirantes para ser alcaldes de Bogotá, como Carlos Fernando Galán, Rodrigo Lara, Diego Molano y Jorge Enrique Robledo. Por ahora, la única encuesta en la que ha ganado Bolívar fue la que hizo el Pacto Histórico para escoger su candidato. Ese sondeo lo ganó con una diferencia del 15 % sobre los demás políticos de izquierda que pretendían conseguir el aval para las elecciones del próximo 29 de octubre. Los otros aspirantes eran Heidy Sánchez, Carlos Carrillo y Camilo Romero, embajador de Colombia en Argentina, que apareció sorpresivamente en la pelea para obtener la candidatura.

En sus primeras intervenciones como candidato, Bolívar hizo al menos dos anuncios que llamaron la atención: que no se apartará de la ‘primera línea’, esa estructura que él apoyó y que durante el violento paro nacional de 2021 causó desmanes y delitos más graves como asesinatos. “No me voy a desligar de esa imagen. Yo voy a trabajar con los jóvenes. Es que precisamente la delincuencia sucede por la falta de oportunidades. Los jóvenes serán los reyes de esta ciudad”, prometió el candidato. Y también nombrará en su campaña a la exministra de Salud Carolina Corcho, que salió de gabinete de Petro por no conseguir la aprobación de la reforma a la salud. Bolívar dijo que va a implementar en Bogotá aspectos de esa reforma que no avanza en el Congreso, como los centros de atención prioritaria y el modelo de la Bogotá Humana de Petro cuando fue alcalde, de equipos médicos visitando las casas.

Extraordinario inicio de la Selección Colombia Femenina en Mundial de la categoría

Por primera vez, una Selección Colombia Femenina ganó su partido inicial en un mundial de la categoría, esta vez el que se disputa en Australia y Nueva Zelanda. La ‘cafeteras’ alcanzaron ese histórico registro al vencer 2-0 a Corea del Sur, en un partido que casi se les complica muy temprano por una jugada que estuvo cerca de terminar en la temprana expulsión de una colombiana, lo que habría cambiado por completo las circunstancias. Sin embargo, hacia la media hora de juego, la fortuna le sonrió a la ‘tricolor’ con una mano en el área rival que Catalina Usme convirtió en el 1-0. Eso le dio tranquilidad al equipo nacional que, ya para ese momento, lucía sobrio, pero necesitaba imprimir su creciente superioridad en el marcador. Al minuto 39, Linda Caicedo consiguió aumentar a 2-0 con un remate desde fuera del área que parecía buscar colocación, pero que la portera coreana convirtió en un golazo con su error al tratar de atajarlo. En el segundo tiempo, las dirigidas por Nelson Abadía dieron buen trámite a la ventaja, no permitieron que sus rivales se aproximaran con mayor peligro y despejaron con solvencia las pocas que recibieron.

Selección Colombia Femenina. / Twitter: @FCFSeleccionCol

Con ese resultado, Colombia se situó segunda en el grupo H del Mundial Femenino con 3 puntos. Alemania, que será su próximo rival este domingo 30 de julio en el Sydney Football Stadium a las 4:30 se la mañana hora colombiana, es primera después de golear a Marruecos 6-0. El encuentro será más emocionante por el hecho de que las europeas, que son líderes, buscarán la clasificación anticipada. Para este juego, el técnico Abadía tampoco estará en el banquillo, ya que deberá cumplir con la segunda fecha de suspensión a raíz de una expulsión cuando era asistente técnico en el Mundial de 2015. El juego se podrá ver gratis por Canal Caracol y Canal RCN, y por televisión paga por Directv Sports. En esa fecha también se enfrentarán las marroquíes y las coreanas, que buscarán un resultado que no las dé ya por eliminadas.

Después de su victoria sobre Corea del Sur, la Selección Colombia Femenina tuvo dos momentos intensos que contrastaron. Por un lado, tuvieron una merecida celebración en el camerino, y recibieron la visita del cantante J Balvin, quien, al ritmo de reguetón, prendió la celebración en el vestuario. El artista antioqueño difundió un video en sus redes sociales con el momento de alegría que vivió con las futbolistas, que cantaron y bailaron sus canciones. “Mientras tanto, en Australia la Selección Colombia Femenina ganó el partido contra Corea en el Mundial. También celebramos nuestra gira, éxito brutal en Australia. Así que ganamos Colombia y los latinos. Sonríe”, escribió Balvin. Pero a mediados de semana, la Selección Colombia (y el país) sudó frío cuando la estrella Linda Caicedo, en un entrenamiento, se puso una mano en el pecho y se tiró sobre el césped. No se sabe si fue un desmayo, un desplome o un desvanecimiento, pero todo parece indicar que fue falsa alarma. El verdadero estado de la futbolista se conocerá si este domingo si es alineada o no.

Gustavo Petro firmó aumento de salario de congresistas y alborotó el avispero

El viejo resquemor del país por el abultado salario que reciben los miembros del Congreso de la República, una de las instituciones más desprestigiadas en Colombia, volvió a agitarse después de que se supiera que el presidente Gustavo Petro autorizó un incremento del 14,62 % en esa asignación mensual, con lo que senadores y representantes a la Cámara pasaron de recibir 37,8 millones de pesos a 43,4 millones de pesos. De inmediato, congresistas, organizaciones y analistas nacionales volvieron a plantear la posibilidad de que se modifique el mecanismo mediante el cual se hace este incremento salarial. El escozor fue mayor porque hay iniciativas de congresistas como la de la senadora Paloma Valencia, que se hundió por maniobras legislativas, y la del senador JP Hernández que aún está viva, pero se teme por su futuro.

Gustavo Petro. / AFP

En realidad, Petro no hizo nada distinto a lo que están obligados todos los presidentes cada año, en el sentido de darle curso a la ley que ordena ese incremento salarial para los congresistas. No es el presidente quien toma la decisión de subirles el salario a los senadores y representantes a la Cámara, sino que solo formaliza el proceso que indica el artículo 187 de la Constitución. Así lo aclaró el mandatario en Twitter: “El incremento de los salarios de los Congresistas no es una decisión del presidente. El incremento de esos salarios los regula una ley de la República”. Así que si Petro decidiera no aprobar el incremento del salario de congresistas estaría incumpliendo una ley de Colombia, por lo que se expondría a sanciones. En este contexto, se espera que, para esta legislatura, el Congreso mantenga el trámite del proyecto de ley que busca que se reduzca el pago a congresistas, aunque ya advierten que se podría truncar el proceso.

Pero el asunto no quedó ahí. Las suspicacias surgieron por el hecho de que Petro hubiera anunciado el incremento poco después de instalar las sesiones del Congreso el pasado 20 de julio. Hubo quienes vieron una mala intención en eso, tal vez por el momento en que el presidente tomó la decisión y lo informó al país. Por ejemplo, Erika Tatiana Sánchez, representante a la Cámara por el departamento de Santander por el movimiento significativo de ciudadanos Liga de Gobernantes Anticorrupción, consideró que el propósito de Petro es enfrentar a los colombianos con el Congreso. “Radicamos un proyecto de ley para buscar la reducción de salario [de los congresistas], el cual acompañaron todas las bancadas, siendo oposición, Gobierno, independientes”, recordó Sánchez. “Pero esas jugaditas con las que nos sale el presidente Gustavo Petro después de instalado el Congreso con un aumento del 14 %… Así que, Gustavo Petro, si quiere poner al Congreso en contra de los colombianos, no lo va a conseguir…”, agregó la congresista.

Sacrificio de dos chimpancés en bioparque de Pereira entristeció a todo el país

Un gran debate nacional se abrió por el sacrificio de dos chimpancés que se escaparon del Bioparque Ukumarí, situado en Pereira, en donde vivían hace poco más de siete años. Después de la evasión y de que el alcalde de la capital de Risaralda, Carlos Maya, advirtiera a la comunidad del corregimiento de Cerritos que se resguardara y evitara tener contacto con los dos animales, llamados Pancho y Chita, varias personas los grabaron deambulando por el sector. Aunque se veían tranquilos, provocaron tensión y temor entre quienes los veían pasar. El mandatario pereirano advirtió: “Este es un animal silvestre que puede llegar a reaccionar de forma agresiva”. Y el bioparque también emitió advertencias: “Se recomienda a la comunidad en general […] permanecer en sus hogares y, en caso de avistamiento, evitar el contacto con el individuo de esta especie”.

Chimpancés. / Instagram: bioparqueukumari

Pese a que las autoridades intentaron darle manejo a la situación, informaron que, por la agresividad de los primates, tuvieron que sacrificarlos. La coronel Alexandra Díaz, comandante de la Policía de Pereira, explicó que la instrucción inicial para manejar a Pancho y Chita era tranquilizarlos con dardos, pero, según la oficial, Pancho se abalanzó sobre uno de los guardaparques del bioparque, por lo que uno de los uniformados tomó la decisión de dispararle. “El chimpancé intentó lanzarse sobre el cuidador. Si hubiéramos tenido otra alternativa, hubieran sido los dardos tranquilizantes”, agregó, y precisó que, por la agresividad del animal y el riesgo para la vida del funcionario, el uso de las armas de fuego tuvo vía libre. En todo caso, desde que se supo de la evasión, se activó el código rojo que implicaba esa alternativa.

El hecho, como era de esperarse, provocó de inmediato una ola de rechazo entre los animalistas. La Unión para la Protección Animal y Ambiental (UPPAA), por ejemplo, expresó su profundo pesar y rechazo ante este lamentable hecho y consideró que se deben esclarecer las circunstancias que llevaron a tomar una medida extrema. “Este doloroso acontecimiento nos recuerda la importancia de fortalecer las medidas de protección y bienestar animal en todas las instituciones que tienen bajo su custodia a seres vivos, así como la necesidad de profundizar en los estándares de los zoológicos en Colombia y transitar hacia otros modelos de conservación”, manifestó UPPAA. Por otro lado, la Procuraduría General de la Nación le solicitó al bioparque explicaciones sobre por qué los chimpancés se escaparon y por qué fueron abatidos. Esto tras una solicitud de la representante de la Alianza Verde Carolina Giraldo, varios congresistas y concejales de Pereira, así como de Raúl Gasca, cirquero y expropietario de Pancho.

Un muy feliz puente festivo para todos.