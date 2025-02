Hace algunas semanas, la vicepresidenta Francia Márquez fue el foco central del consejo de ministros que fue transmitido en todo el país. Márquez señaló a Armando Benedetti ante el país y posteriormente cuestionó el rumbo del Gobierno que ella misma ha defendido.

(Vea también: Vicepresidenta Francia Márquez renunció a su cargo como minigualdad, según Blu Radio)

Este jueves 27 de febrero, la vicepresidenta emitió un comunicado a través del Ministerio de la Igualdad y aseguró que su vida corría peligro, pues el hecho de denunciar la corrupción y señalar lo que estaba mal, era algo que traía consecuencias.

Francia Márquez señaló que no la estaban atacando con palabras, sino que tanto ella como su familia ya han recibido amenazas. Así mismo, sostuvo que no la iban a callar y no pretendía rendirse, pues seguía buscando el “cambio” en el país.

“Hoy, mi vida corre peligro. Denunciar la corrupción y señalar lo que está mal tiene consecuencias. No me han atacado con argumentos, sino con amenazas contra mi vida y la de mi familia. Aun así, no me callarán. No me rendiré. Porque el cambio que prometimos, no será frenado por el miedo”, dijo en el comunicado.

#Atención La vicepresidenta Francia Márquez aseguró que su vida corre peligro, pues ha recibido amenazas en su contra por “denunciar la corrupción y señalar lo que está mal (…) No me han atacado con argumentos, sino con amenazas contra mi vida y la de mi familia. Aun así, no me… pic.twitter.com/5bVRzWKFo8 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) February 27, 2025

Qué dijo Francia Márquez sobre el Gobierno Petro

Del mismo modo, sostuvo que sus palabras no han sido malinterpretadas, pues siempre que hizo referencia a casos de corrupción, fue a modo de advertencia para que no se desvíe el camino del Gobierno.

“Siempre he hablado con transparencia y con la verdad, nunca he guardado silencio. Porque la lealtad no es callar, la lealtad es advertir cuando el rumbo se desvía del camino, de la gente. No me malinterpreten, mi compromiso con el pueblo sigue intacto, y cuando señalo lo que considero que no está bien en nuestro gobierno, no es para destruir, sino para construir un camino más firme y honesto”, añadió.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.