Esteban se burló de su padre diciéndole “esta es la paz de Santos”, la reconocida frase que se viralizó cuando era presidente, en marco de los diálogos con la guerrilla de las Farc.

*Cuando le pido un regalo a mi papá*

Papá: cómpralo con tu plata

Mi cerebro:

No lo digas

No lo digas

No lo digas

No lo digas

No lo digas

No lo digas

No lo digas

Yo: esta es la paz de Santos?

— Esteban Santos (@EstebanSantos10) 18 de noviembre de 2018