Cuando fue consultado por Blu Radio acerca de su trino, Macías aseguró que no hizo “una propuesta sino que simplemente fue una idea que manifestó”, cosa que uno de los periodistas le recriminó diciéndole que “una cosa es decirlo como ciudadano particular y otra cosa como presidente del Congreso, como el hombre que maneja los tiempos de los debates y como se dan los trámites. Como el hombre que se sabe que es, de alguna manera, el intérprete de las ideas de Álvaro Uribe”.

Macías le aseguró a la emisora que la responsabilidad como presidente del Congreso no le “impide expresar ideas” y se defendió diciendo que “en el pasado reciente, presidentes del Congreso plantearon muchas cosas (…) y nunca se les dijo nada. Es una idea que plantea un congresista”.

No obstante, en entrevista con La W, el periodista Yamith Palacios le aseguró que esa “propuesta” no fue “seria” y que lo que pretendía con el trino era lanzar un “globo”, una “cortina de humo” “para no hablar de los conflictos de intereses del fiscal General de la Nación, del video póstumo del señor (Jorge Enrique) Pizano, de la reforma tributaria”.

El senador aseveró que él no lanza “globos” y que solo fue una idea que expresó por la dificultad de los trámites en el Congreso “por la interferencia en ciertos temas como el de la justicia”.

Finalmente, en Blu Radio, Macías ratificó que se mantiene firme en su idea “de no descartar” la asamblea Constituyente y aseguró que cuando el Centro Democrático (partido al que pertenece) hizo campaña en contra de Gustavo Petro con el argumento de que una constituyente convertiría al país como Venezuela, él no se sumó a esas declaraciones, y que fueron “las dificultades que hay en el Congreso para tramitar una reforma”, las que lo llevaron a escribir el trino.