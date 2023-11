Con graves heridas en su brazo izquierdo y sus costillas se encuentra una mujer de nacionalidad venezolana identificada como Wendy Pacheco, luego de un accidente marítimo registrado en la orilla de la playa de un hotel en la isla de Barú, zona insular de Cartagena.

La extranjera denunció que las lesiones fueron provocadas por la hélice de una embarcación que pasó a alta velocidad mientras hacia ‘snorkel’. El incidente se presentó cerca al final de la división que hay entre el pasadía Bahaire Beach Barú dónde Maiker y el Restaurant Bar Playa Cristal.

(Vea también: Puertorriqueño murió en Cartagena al sufrir accidente en discoteca del centro histórico)

La turista contó que ha tenido que correr con todos sus gastos mientras se encuentra en la ciudad con su madre, teniendo en cuenta que el seguro que amparaba los gastos de hospitalización ya fue cubierto.

“No me dio tiempo de levantar la cabeza cuando yo siento es el golpe, me golpea en el costado que me dio con un dolor insoportable en el brazo. Dios me cuidó en ese momento de que me di cuenta cuando venía la lancha, yo no estaba muy lejos de la orilla porque no sé nadar. Unos muchachos de una moto me auxiliaron, mientras que el de la lancha siguió de largo, pero luego tuvo que detenerse porque la gente empezó a gritarle. Y ahora estoy viva y le doy gracias a Dios, pero me siento inútil, me siento impotente, no puedo hacer tareas tan tontas como bañarme, vestirme o lavarme mi cabello”, manifestó.

Lee todas las noticias de nacion hoy aquí.