En el festival Wakanda Fest de Cartagena estuvo el famoso DJ panameño haciendo sus mezclas en vivo y deleitando a su público con el género ‘reggae’, que es de su preferencia musical.

(Vea también: Video] Carro quedó doblemente inmovilizado al caerse de una grúa, en Cartagena)

Sin embargo, horas antes de su presentación el disyóquey centroamericano expresó su molestia por unos supuestos actos discriminatorios de los que habría sido víctima por parte de la Policía de Cartagena.

De acuerdo con el relato del DJ Chiquidubs, cada vez que pisa territorio bolivarense siente que las autoridades lo quieren parar por todo y dichos requerimientos se deberían a su apariencia física.

“Estos policías siempre me quieren detener a mi. Por favor, siempre que me ven me quieren estar parando. Cartagena es una ciudad buena onda, me encanta y me fascina, el único problema son los policías que se enamoran de mi por la forma en como me veo. No hay otra ciudad en Colombia donde me pase esto”, dijo enfurecido el artista canalero grabando a varios uniformados.