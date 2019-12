El columnista aseguró este domingo en El Espectador que el militar también fue denunciado por acoso laboral, judicial y extralimitación de sus funciones por la capitana del Ejército Maritza Soto.

Desde agosto pasado, dice Akerman, la Procuraduría tiene en sus expedientes las pruebas de los hechos que le han ocurrido a la uniformada desde diciembre de 2018, cuando Garzón Rey asumió la comandancia de la Fuerza de Despliegue Rápido número 3, en Norte de Santander.

Incluso el columnista citó una entrevista que le dio la capitana Soto a ese mismo diario en septiembre pasado en la que entrega detalles del acoso sexual y laboral que sufrió, y en la que asegura haber soportado “humillaciones y ridiculizaciones frente a otros uniformados, además de traslados a sitios de combate —siendo ella oficial administrativa—, e insinuaciones sexuales con la promesa de que si accedía le iría mejor”.

Parte de ese relato dice:

“Un día se acercó y me dijo: ‘¿Quiere ver cómo me motivo yo?’. Y me mostró fotos de su celular, aparentemente de su esposa en ropa interior. Era la imagen del cuerpo de una mujer, semidesnudo, pero no se veía la cara. Cuando la miré, añadió: ‘Es que yo todavía estoy viga’”.