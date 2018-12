William Sánchez, uno de los supuestos afectados por Molina, publicó un video en sus redes sociales retractándose de las denuncias que hizo en Noticias Uno, asegurando que sus primeras declaraciones las presentó “motivado por la rabia”.

“Tampoco es cierto que la concejala me haya despedido producto de una actitud homofóbica. Quiero hacer está rectificación porque no quiero causar daños, no solo a la concejal, sino a su equipo de apoyo, aquellos que fueron durante años, mis compañeros de trabajo”, declaró Sánchez.