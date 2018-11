El profesor, de un colegio de Ciudad Bolívar, fue separado de su cargo y capturado por la Policía mientras se adelanta la investigación por la denuncia en su contra, confirmó a La FM el subsecretario de Integración de la Secretaría de Educación, Jorge Celis.

La mamá de la víctima, estudiante de preescolar, notó que el niño “no comía, no hablaba y no podía hacer sus necesidades fisiológicas”, por eso decidió trasladarlo a un centro médico de la capital, de acuerdo con Noticias Caracol.

“El papá lo llevó a urgencias y nosotros teníamos la idea de que no podía hacer deposición. Allá le hicieron exámenes y nos dimos cuenta de que había sido abusado por el profesor de inglés Luis Anderson Garzón”, aseveró la mujer en el noticiero.

La denunciante también aseguró en ese medio que el niño les relató a los médicos cómo ocurrieron los abusos sexuales:

“A mí me pasó algo en el colegio en la colita. Lo que pasa es que el profesor de inglés me decía que cuando estaba solo nos fuéramos para el baño o para el salón, y me hacía bajar los pantalones y que me agachara”.