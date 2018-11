Según informó Noticias Caracol, la víctima es un adolescente de entre 16 y 17 años oriundo de esa población del norte del Valle, cuya identidad no ha sido revelada por las autoridades, pero se sabe que era conocido como ‘Chinga’, y que residía en el barrio Ciudadela.

Andrés Felipe Gutiérrez, secretario de Gobierno del municipio, aseguró que la cabeza fue encontrada alrededor de las 12:30 del mediodía. “Se recibe un llamado sobre un vehículo que arroja una cabeza en el sector del Jardín, específicamente en la galería, frente a unos bares”, dijo el funcionario, citado por Noticias Caracol.

Las autoridades no han encontrado el cuerpo del menor de edad y desconocen las causas del aterrador crimen porque, dicen, la víctima no tenía amenazas contra su vida. No obstante, según la información dada por Gutiérrez y publicada por ese medio, “la mayoría de homicidios está relacionado con temas de microtráfico”.

“Estamos investigando lo que pasó. Lo que sabemos, por parte de un familiar de la víctima, es que hasta las 9:00 a.m. de hoy este estuvo con el joven, ya luego el menor se fue con un amigo, hasta que ahora se produce este hallazgo”, le dijo el teniente Alexis Ospina, comandante de Policía de La Unión, al diario El País.