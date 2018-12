El pronunciamiento de Calle se dio el pasado 20 de noviembre en medio de una sesión en la que se rendían cuentas, pero debido a las críticas que recibió y al plantón que hubo este viernes, medios como Noticias Caracol hicieron eco de esta información.

“Con mucho respeto pero sí con vehemencia, le pido el pantalón de las funcionarias de la secretaría de Salud, de algunas. Doctor, están jóvenes, bonitas, todo eso, pero es que con los niños de discapacidad, los niños son muy ardientes, y eso no está bien visto, tenemos que dar ejemplo”, dijo la concejal.

El noticiero explica que Calle al parecer se refería a la forma de vestir de dos mujeres contratistas que están encargadas de atender a por lo menos 150 personas en condición de discapacidad, pero que su mensaje no fue bien visto entre los funcionarios de la secretaría de Salud de la población antioqueña.

Por eso, la psicóloga Lesly Sánchez del programa de discapacidad, dijo a ese medio que hubo un plantón este viernes en rechazo a lo que consideran una aparente violación de los derechos de las mujeres.

El artículo continúa abajo

“Ella se refiere a las funcionarias de la secretaría de Salud como personas que nos vestimos de manera indecorosa. Usamos ‘leggins’, trabajamos el tema deportivo. Ella dice que estamos mostrando las repisas (los senos), no sé a qué se refiere con eso y dice que los usuarios de discapacidad son ardientes. Ese es un discurso que genera daños, que genera tristeza”, manifestó Sánchez en el noticiero.

La concejal Calle ya había sido noticia en agosto pasado por una denuncia de amenazas en su contra, en la que lanzó una frase también considerada por muchos como polémica:

“A los que me vean y escuchen, y me voy hasta las últimas consecuencias: me matan o los mato, así de sencillo”, dijo en ese momento, según publicó El Colombiano.