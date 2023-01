La empresa de energía Enel Codensa programa cada día cortes de luz en Bogotá, con el fin de realizar renovaciones o mantenimiento de las redes eléctricas. Para este 13 de enero están programados una serie de interrupciones en el servicio con el fin de adelantar trabajos de mantenimiento en la red eléctrica.

La empresa recomienda no dejar conectados los electrodomésticos para evitar sobrecarga cuando se reanude el servicio. De igual forma, invita a estar pendiente de las novedades a través de sus canales de comunicación, redes sociales y la línea telefónica 115.

También se sugiere programar la agenda y actividades para que los cortes de energía no afecte los planes diarios, así como evitar la compra de alimentos o demás artículos que necesiten refrigeración.

Recuerde la importancia de permitir la entrada del personal técnico de la empresa a edificios o conjuntos. Tenga presente también que, aunque se establecen horarios, los cortes pueden llegar a extenderse, durar menos tiempo o ser suspendidos por factores climáticos como la lluvia o descargas eléctricas, o por dificultades para ingresar a conjuntos o edificios.

Si su barrio está en la lista, recuerde desconectar los electrodomésticos durante los cortes, debido a que la energía podría retornar con alto voltaje. Estos son los cortes de luz programados para este 13 de enero por localidades:

Bosa

Barrio el Retazo: calle 70 Sur a calle 72 Sur entre carrera 79 a carrera 81 – De 7:00 A.M. a 8:30 A.M.

Barrio Osorio X Urbano: calle 48 Sur a calle 50 sur entre carrera 92 a carrera 94 – De 7:00 A.M. a 8:30 A.M.

Barrio Los Laureles: calle 75 sur a calle 77 sur entre carrera 79 a carrera 81 – De 9:00 A.M. a 10:30 A.M.

Barrio Parcela El Porvenir: calle 51 sur a calle 53 sur entre carrera 91 a carrera 93 – De 9:00 A.M. a 10:30 A.M.

Barrio Cañaveralejo: carrera 105 a carrera 107 entre calle 57 sur a calle 59 sur – De 11 A.M. a 12:30 P.M.

Barrio Escocia: calle 56 sur a calle 58 sur entre carrera 86 a carrera 88 – De 2:00 P.M. a 3:30 P.M.

Barrio Bosa Nova El Porvenir: carrera 86 a carrera 88 entre calle 58 Sur a calle 60 Sur – De 4:00 P.M. a 5:30 P.M.

Kennedy

Barrio Gran Britalia I: calle 45 sur a calle 47 sur entre carrera 80 carrera 82 – De 7:30 A.M. a 5:00 P.M.

Barrio Tairona: carrera 85 a carrera 87 entre calle 4 a calle 6 – De 7:15 A.M. a 5:15 P.M.

Barrio cooperativa de Sub Oficiales: calle 11 a calle 13 entre carrera 70 a carrera 72 – De 9:00 A.M. a 10:30 A.M.

Rafael Uribe Uribe

Barrio La Paz: carrera 4 a carrera 6 entre calle 51 Sur a calle 54 Sur – De 8:00 A.M. a 5:00 P.M.

Barrio La Picota: carrera 3 a carrera 6 entre calle 51 sur a calle 53 sur – De 8:00 A.M. a 5:00 P.M.

Usme

Barrio El Hato: Vereda Los Andes – De 9 A.M. a 10:30 A.M.

Barrio Villa Israel: calle 110 sur a calle 112 sur entre Carrera 2 Este a Carrera 3 Este – De 11 A.M. a 12:30 P.M.

Barrio Serranías: calle 94 sur a calle 96 sur entre carrera 1 Este a carrera 3 Este – De 2:00 P.M. a 3:30 P.M.

Barrio el Pedregal II: calle 72 sur a calle 75 Sur entre carrera 1 Este a carrera 3 Este – De 4:00 P.M. a 5:30 P.M.

Puente Aranda

Barrio San Francisco: calle 4 a calle 6 entre carrera 43 a carrera 45 – De 7:00 A.M. a 8:30 A.M.

Barrio Pensilvania: carrera 33 a carrera 35 entre calle 11 a calle 13 – De 9:00 A.M. a 10:30 A.M.

Barrio San Rafael Industrial: carrera 52 a carrera 54 entre calle 4 calle 6 – De 11 A.M. a 5:30 P.M.

Engativá

Barrio Florencia: carrera 91 a carrera 93 entre calle 72 a calle 74 – De 8:00 A.M. a 5:00 P.M.

Teusaquillo

Barrio Ortezal: carrera 43 a carrera 45 entre calle 21 a calle 23 – De 8:00 A.M. a 12 P.M.

Fontibón

Barrio Ferrocaja Fontibón: carrera 86 a carrera 90 entre calle 21 a calle 23 – De 8:15 A.M. a 5:00 P.M.

Los Mártires

Barrio Ricaurte: calle 11 de la calle 13 entre Carrera 27 a carrera 30 – De 11 A.M. a 5:30 P.M.

Barrio Usatama: carrera 29 a carrera 31 entre calle 21 a calle 23 – De 4:00 P.M. a 5:30 P.M.

Usaquén

Barrio Horizontes Norte: carrera 24 a carrera 26 entre calle 186 a calle 188 – De 8:00 A.M. a 5:30 P.M.

Barrio Escuela de Caballería I: carrera 0 a carrera 8 entre calle 106 a calle 108 – De 8:30 A.M. a 5:00 P.M.

Barrio Páramo III rural: carrera 6 a carrera 8 entre calle 104 a calle 106 – De 8:30 A.M. a 5:00 P.M.

Barrio Santa Ana: calle 107 a calle 110 entre carrera 4 a carrera 7- De 8:30 A.M. a 5:00 P.M.

Barrio San Gabriel Norte: calle 126 a calle 128 entre carrera 2 a carrera 6 – De 8:45 A.M. a 3:00 P.M.