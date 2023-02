El gremio de los transportadores está de luto por la sorpresiva y extraña muerte del conductor Milton Mejía, en Barrancabermeja, mientras hacía su trabajo.

Y es que, tal y como relataron algunos testigos, el hombre de 35 años agonizó y gritó en el suelo antes de morir, provocando conmoción entre algunos colegas que pensaron que Milton había sido objeto de alguna rezo o brujería.

El hecho, según contó El Tiempo, se dio en un parqueadero de este municipio de Santander, luego de que el conductor estacionara el camión de transporte de vehículos tras llegar de Bogotá. Su destino era Cartagena.

Ante la situación, el medio citado habló con la esposa del conductor fallecido, quien, en medio del dolor, contó el drama que está viviendo la familia, pues no se explican cómo murió el hombre ya que no tenía problemas de salud.

Asimismo, la mujer contó que habló con su esposo 20 minutos antes de la tragedia, y fue en ese momento que lo notó muy asustado y que él solo le preguntaba sobre su ubicación.

“Estaba exaltado. Lo noté asustado. Solo me preguntó que yo dónde estaba. Le respondí que estaba en la casa. Se dejó ver un poquito y se cortó la llamada. Lo volví a llamar, pero no me contestó…. Él estaba en el piso sin signos vitales. No había ambulancia”, finalizó.