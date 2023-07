Desde la semana pasada se hizo público el enfrentamiento entre el concejal Luis Fernando Quintero y el senador Didier Lobo por el aval de Cambio Radical para las próximas elecciones. Al parecer, el congresista no entregaría el aval a Luis Fernando Quintero.

EL PILÓN dialogó con el concejal, quien señaló que todo es un tema de ego. “Quedamos en reunirnos, pero el senador Didier Lobo hizo caso omiso. Contrario, salió a los medios de comunicación a decir que tenía toda la autonomía para decidir a quién le daba el aval”, contó Luis Fernando Quintero.

La división se agravó luego de que el exrepresentante Chichí Quintero realizara polémicas declaraciones en contra de la familia del senador en el programa Candela Viva. Como respuesta, Lobo dijo que lo demandaría por injuria y calumnia.

¿Por qué cree que no quieren que participe en la lista al Concejo de Valledupar?

Tengo una credencial como concejal y no tengo ninguna investigación del comité de ética del partido, ni de ninguna índole que concluya que no puedo tener el aval. Nunca he actuado de mala fe.

¿Afectó que su hermano, Carlos Felipe Quintero, sea congresista por el partido Liberal?

Yo creo que es algo personal. Nunca he tenido una diferencia con el senador, pero el senador comentaba en todos los corrillos políticos que al hijo de ‘Chichí’ no le daba el aval.

¿Qué dice la norma? ¿Es posible ser candidato por otro partido?

Yo tengo que insistir en Cambio Radical porque si me niegan el aval no podría ser candidato ni aspirar por otro partido. Me cerrarían la opción de ser elegido popularmente.

Su padre dio unas declaraciones en contra del senador que causaron polémica…

Entiendan que cuando se meten con un hijo, los padres a veces reaccionan sin pensar. No es algo personal. Son cosas de la política. El senador Didier Lobo decía en todos los corrillos que no daría el aval al hijo de Chichí Quintero. Todos conocen a mi papá y saben que no somos personas de problemas.

A nadie le gusta que le quiten la posibilidad de aspirar. Yo me gané un espacio trabajando y que te digan, por ego y capricho, que no puedes participar, no es algo lógico.

¿Le pediría disculpas al senador por las declaraciones?

No he pedido disculpas, pero en caso de ser necesario lo haría. No soy una persona de odio. Lo que busco es hacer equipo y crecer. Pero si por temas personales lo quieren sacar a uno, hay que defenderse. El problema es conmigo.

¿Ya habló con el directorio nacional?

Solicité el aval al directorio nacional. Ellos tienen conocimiento. Debemos dar la pelea política y jurídica. Es algo inédito en Valledupar. Una cosa es negarle el aval a una persona sin credencial, pero yo tengo mi credencial y me están violando el derecho a ser elegido.

¿Existe la posibilidad de reunirse nuevamente con el senador?

Lo he buscado en reiteradas ocasiones. El senador dice que no me negará el aval, pero aseguró que si me daban el aval sacaba a su gente de la lista. Resulta que ya faltan pocos días para las inscripciones. Está estigmatizando la lista del partido.