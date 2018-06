Es la posición de Gonzalo Castellanos en su columna de este sábado en El Tiempo en el que invita a cumplir con un ejercicio democrático, libre y sin preconceptos.

Adolfo Zableh Durán, en su columna de este sábado en El Tiempo, reconoce que ve sexo porque “pasa que mientras más ‘correcta’ es la gente, más cosas reprimidas tiene en su interior”.

“Por otro lado, siempre me he creído de centroizquierda, pero con todo esto que está pasando parece que soy derechista, y más cuando están diciendo que votar por otra opción que no sea Petro es querer la guerra y ser cómplice de los ‘falsos positivos’ y la corrupción estatal. Y sí, quizá soy un facho enclosetado aunque tenga matices humanistas. Hasta la fecha me he portado como si las cosas de derecha me incomodaran, y puedo jurar que de manera consciente me fastidia su forma de actuar y de ver el mundo”, precisa.