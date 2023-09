Ante el gran número de casos que se reportan a diario, las personas dicen estar “cansadas” de la inseguridad en Cali. En algunas ocasiones, los delincuentes han logrado ser capturados por la comunidad, y ha tomado justicia por mano propia con lo que muchos llaman una ‘paloterapia’.

Sin golpes pero la presión en medio de un caso de ‘justicia por mano propia’, terminó en toda una historia viral en Cali, donde un presunto ladrón terminó pidiendo cacao. “Yo me pongo a barrer las calles”, decía el sujeto mientras esperaban a la patrulla de la Policía. Habría hurtado pertenencias de un ciudadano en el norte de Cali y la gente lo alcanzó.

En horas de la tarde, en el norte de la ciudad, en la avenida 3N con calle 47, reportaron la captura y retención de un presunto delincuente por parte de la comunidad, que minutos antes habría hurtado las pertenencias de un ciudadano en la ciudad donde identificaron a las víctimas y al principal sospechoso de la masacre.

Unos ciudadanos retuvieron a un ladrón que trató de robarlos con arma blanca. El hecho se presentó en la avenida 3n calle 47 en el barrio La Flora. El presunto delincuente en el video dice “ mano ya me boletearon en Facebook, ya no vuelvo hacerlo, yo me pongo a barrer, díganme… pic.twitter.com/VbhRo5U48O — CaliWeb (@CaliWebCo) September 7, 2023

Por parte de algunas personas, el sujeto recibió golpes, y además le quitaron un cuchillo que cargaba. Lo más irónico del caso, es que suplicaba que no lo “boletearan” en redes y que además, él hacía lo que ellos le dijeran.

“Ya me boletearon en redes, yo no lo vuelvo hacer, yo me pongo a barrer las calles, dígame que hago”, decía el presunto ladrón, para que no llamaran a la Policía.

En medio de las súplicas del sujeto, las personas que allí se encontraban le pedían que se callara, “no hable, que entre más hable, más rabia le da a uno”, manifestaban. Finalmente el sujeto fue entregado a la patrulla del cuadrante, quienes lo trasladaron hasta una estación de Policía. Sin embargo, al parecer no se ha interpuesto denuncia y el sujeto, podría volver a la calle, y tal vez, no a barrer.