El pasado viernes se presentó ante las autoridades el conductor que presuntamente arrolló y acabó con la vida de la ciclista Lady Beltrán el pasado 28 de enero.

El sujeto identificado como José Alberto Toncel Gutiérrez, de 47 años, fue trasladado a la Unidad de Reacción Inmediata, URI, después de ser capturado por una orden judicial proferida por un juez de control de garantías por el delito de homicidio.

Sin embargo, al momento de escuchar todos sus derechos y por qué fue capturado, Toncel mencionó que no había necesidad de esposarlo.

Presunto responsable de la muerte de Lady Beltrán se entregó ante las autoridades

“No, no, no un momentito señor oficial si es que yo me vengo a presentar, no hay necesidad de ponerme las esposas. No me estoy negando”, se logra escuchar en el video.

Asimismo, hizo énfasis en que las autoridades no lo estaban capturando, sino que él mismo se entregaba. “Quiero que quede claro que no me están capturando, me estoy presentando ante las autoridades, estoy dando la cara”, concluyó.