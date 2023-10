Una investigación realizada por el periodista Yohir Ackerman, de la Revista Cambio, titulada “El polémico negocio del suegro de Amaya”, ha causado controversia tras revelar datos sobre el caso de unos “contratos oscuros” alrededor de un inmueble que vincula al candidato a la Gobernación de Boyacá, Carlos Amaya, y su suegro, el ganadero Antonio Miguel Assis Burgos.

Para responder sobre esta investigación, Carlos Amaya pasó por los micrófonos de La W, dando cuenta de lo que se dice en el escrito.

“La primera inconsistencia es que se compró un lote, no una casa, en un barrio clase media en Boyacá. Lo segundo es que el constructor es de Bogotá y nada tiene que ver con Boyacá, y se compra allí porque era el lote más cercano a una casa que yo tengo”, expresó el exgobernador, asegurando que “Yohir Ackerman dice que un socio del lote se benefició, sobre esto, el dueño del lote que vendió sí compitió en la licitación, pero no se la ganó”.

Del mismo modo agrega que “dicen que hubo un contrato polémico para una vía a Villa de Leyva, una vía la lleva esperando Sutamarchán desde hace años, no fue un capricho para pavimentarle el frente a la casa de mi suegro, sino para conectar a este municipio”.

Concluye su explicación diciendo que el periodista Ackerman, previamente publicó otra investigación en su contra sobre un escándalo de corrupción titulándolo “Debajo de la ruana”, caso que acabó siendo archivado.

Es por esto que fue importante tener en la entrevista con la W al periodista Yohir Ackerman, el autor de la investigación en su contra, para contrastar y enfrentar al candidato.

Carlos Amaya y Yohir Ackerman dialogaron en La W

“Lo único que hace Amaya es omitir información, omitir contratos que sí figuran a nombre del señor que le vendió el lote o casa al suegro, beneficiándolo”, aseguró el periodista.

Ante lo que Amaya contestó que “el contrato del 2018 participó con otro consorcio, si se hubiera querido beneficiar, hubiera ganado la licitación. Sería bueno que le preguntaran a él si hubo relación con estos contratos y con la Gobernación, porque no la hay”, respondiendo Ackerman que “no se lo gana él, pero sí se lo gana su socio.”

Posteriormente, Amaya dijo que no podía estar preguntándole a su suegro sus compras, ventas y lo que hace con sus finanzas, algo que a Ackerman le parece preocupante.

“El 27 de julio de 2018 su suegro hace un a transacción por compraventa por predio en Tunja, el 22 de abril de 2019, ese mismo vendedor se gana una licitación con un único oferente, y luego, ese mismo mes se gana otro contrato de obras públicas como único oferente como persona natural”, agregando que “esto se trata de hechos, y los documentos públicos lo demuestran”.

Finalmente, el candidato a gobernador, respondiendo a los señalamientos del periodista, dijo que “en Paipa, la decisión perjudicó a mi suegro, frente al hecho de Tunja, ningún contrato tiene que ver con la compra de un lote ajustado al valor comercial (…) No existe ninguna relación entre alguna licitación pública con la creación de la casa. Puedo decir con claridad que no he hecho nada indebido, he gobernado esta tierra pensando en la gente y no en particulares”.

