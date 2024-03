En un trabajo cooperativo entre las autoridades de Colombia y Estados Unidos, se dio con la captura en las últimas horas de Aderbiss Segundo Pirela Pirela, alias ‘Maracucho’ o alias ‘Pedrito’, señalado segundo cabecilla de la banda ‘Satanás’.

Se pudo conocer por parte de la oficina de investigaciones de seguridad nacional HSI de San Antonio, la Fiscalía y la Sijín de la Policía, que este hombre fue hallado y capturado en New Braunfels, estado de Texas, en los Estados Unidos.

En lo que respecta a su expediente criminal, alias Pedrito o Maracucho sería el segundo cabecilla actual del Grupo de delincuencia organizada ‘Satanás’, responsable de extorsiones, homicidios, tráfico de estupefacientes y otros delitos. Además de estar en el cartel publicado por la Policía sobre los más buscados en Bogotá.

Posterior a su captura, el detenido será deportado a Bogotá para que responda ante las autoridades judiciales.

Yesterday HSI San Antonio, HSI Bogota, fed, state & local partners arrested one of Colombia’s National Police ‘Most Wanted’ in New Braunfels for homicide, drug trafficking & extortion in Colombia. #HSIBogota #USBP #SAPD #NewBraunfelsPolice #TxDPS #ICEERO #ColombianNationalPolice pic.twitter.com/7FOWVx5Pe8

— HSI San Antonio (@HSI_SanAntonio) March 13, 2024