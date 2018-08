El Heraldo publicó una denuncia de una persona que asegura no solo haber sido engañada por esta empresa, que ofrece altos rendimientos financieros a cambio de la compra en dólares de paquetes tecnológicos, sino que está operando de nuevo y sin vigilancia.

“Hemos esperado por un año y la investigación sigue igual, por donde la dejamos. No hubo más capturas, no hubo más allanamientos, no interrogaron a más nadie”, dijo el denunciante a ese medio que agregó que los señalados cerebros de la firma multinivel, Fredy Enrique Morelo Morelo y Deison Andrés Valencia Grajales, están libres y aparentemente viven en Ecuador, pese a la prohibición de un juez de salir del país.

Pero, al parecer, la empresa ahora ofrece reembolsar las inversiones de 300, 500 y 900 dólares a inversionistas (ellos los llaman estratégicamente emprendedores) si cumplen una de estas dos condiciones: que no hayan recibido rendimientos (así estos sean mínimos); y que inviertan otra vez en la empresa, advierte un comunicado que fue mencionado por el periódico barranquillero.

Pese a que existen denuncias ante la Fiscalía y la Sijín por la posible configuración de un esquema piramidal, la compañía opera diversificando sus ingresos a través de 30 líderes que serían los encargados de recibir el dinero de los inversionistas para impedir que los investigadores sigan el rastro de los verdaderos responsables de la operación, añadió El Heraldo.