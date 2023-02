La noche del lunes la gente en el barrio Granada, norte de Cali, se vio sorprendida al ver un mono (primate) andando por las cuerdas eléctricas, no daban razón de dónde había salido y no había nadie en particular buscándolo o intentando bajarlo, tuvieron que llamar a bomberos.

El concejal Terry Hurtado, denunció con un vídeo y a través de Twitter, la particular escena.

.@DagmaOficial @FrancyRestrepo

en este momento hay un primate desplazándose sobre las cuerdas eléctricas en el barrio Granada. Se requiere urgente respuesta. @AlcaldiaDeCali pic.twitter.com/tYcoZ1xPjz — Terry Hurtado (@TerryHurtado) February 14, 2023

Dado que no había información clara de lo que ocurría y lo que se presume es que el animal pudo escapar de alguna casa donde lo tenían, se tuvo que llamar a bomberos para bajarlo sin que resultara herido.

El animal según se reportó, estaba en buen estado de salud y fue entregado al Dagma (Departamento Administrativo De Gestión Medio Ambiente), para que fuera revisado y dejarlo en un hogar de paso.

Gracias a @BomberosCali119 por la rápida y eficaz atención. Esperemos haya alguien en el hogar de paso del @dagma que pueda recibir al mono. pic.twitter.com/gsjPN6k189 — Terry Hurtado (@TerryHurtado) February 14, 2023

Según se reportó, el equipo de Fauna Silvestre realizó la valoración médico veterinaria al primate de raza primate Aotus hembra adulta y con algunos rasguños en sus patas.

Una especie no originaria de esta región del Pacífico colombiano, sino de Sur y América central, también conocido como mono nocturno, porque es muy activo en la noche.

Se espera con apoyo de Policía Ambiental y la misma comunidad, establecer dónde estaba el mono.

Cabe resaltar que la buena labor de los Bomberos fue aplaudida por la comunidad en redes sociales y comentarios jocosos no se hicieron esperar